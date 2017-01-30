Нарьян-Мар, 30 января, 2017, 09:27 — ИА Регнум. По информации Департамента образования, культуры и спорта НАО, в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) школы Нарьян-Мара и поселка Искателей будут закрыты на карантин с 30 января по 5 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации НАО.

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В окружных селах на каникулы уйдут школьники с 1 по 9 классы. При этом старшеклассники продолжат учебу.

В целом по Ненецкому округу эпидпорог превышен на 77,6%, по Нарьян-Мару и поселку Искателей — 68%. Внеочередные каникулы объявлены по рекомендации Роспотребнадзора по НАО. По мнению специалистов ведомства, такая мера призвана предотвратить рост числа заболевших среди учащихся.