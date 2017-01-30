Москва, 30 января, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Поезда на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитен Москвы из-за «инцидента с пассажиром» ходили с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в понедельник, 30 января, в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Серпуховско-Тимирязевская линия. Южный участок, — говорится в сообщении. — Были увеличены интервалы в сторону центра из-за инцидента с пассажиром».

В настоящее время движение поездов на данном участке осуществляется согласно графику. Детали произошедшего не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января на станции метро «Кунцевская» в Москве на рельсы упал мужчина. ЧП произошло на станции Филевской линии столичного метрополитена.

По предварительным данным, мужчина в результате падения получил перелом руки.

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