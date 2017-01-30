Оттава, 30 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Жертвами вооруженного нападения на мечеть в провинции Квебек выросло до шести человек, сообщает Associated Press.

Heavy.com

По данным полиции, восемь человек ранены. Ранее сообщалось о пяти погибших. Всего в мечети находилось сорок человек.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал терактом нападение на мечеть в Квебеке. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте правительства Канады.

Осудив теракт, назвав его «трусливым нападением, Трюдо выразил соболезнования родственникам погибших. Ранее премьер-министр провинции Квебек Филипп Куяр также охарактеризовал произошедшее как теракт.

Флаги над административными зданиями в провинции Квебек приспущены. Жертвами нападения неизвестных на мечеть стали пять человек, подозреваемые задержаны.