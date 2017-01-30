Тула, 30 января, 2017, 09:18 — ИА Регнум. 624 дома в Туле остались без водоснабжения в результате серьезной коммунальной аварии около 16:30 29 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Как пояснили в администрации города, причиной ограничений подачи воды стало повреждение водовода, осуществляющего забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора. В зону отключения попали 15 улиц — Плеханова, Степанова, Марата, Кирова, Калинина, Ложевая, Епифанская, К. Маркса, Патронная, Декабристов, Гармонная, Замочная, Каракозова, Пролетарская Набережная и Чапаева. Всего в этом районе проживают более 20 тыс. человек.

На аварии месте работают специалисты ОАО «Тулагорводоканал». По поручению главы региона Алексея Дюмина создан и работает оперативный штаб. Губернатор поручил ликвидировать последствия аварии «максимально оперативно».

В зоне отключения с 29 января организованы и работают пункты по бесплатной раздаче питьевой и технической воды.

Это уже вторая крупная авария, связанная с отключением воды, в Туле с начала года: 5 января без воды остались также около 20 тыс. человек — почти на сутки.