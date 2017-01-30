Москва, 30 января, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, сообщается на сайте правительства РФ.

Правительство РФ

Подписанным постановлением признаны утратившими силу 14 дублирующих процедур, связанных с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, заключением договоров водоотведения и подписанием соответствующих актов о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подключению объектов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Также предусмотрено объединение в три процедуры шести административных процедур, связанных с проведением аукционов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, на право заключить договор о развитии застроенной территории, по продаже земельных участков.

Принятые решения будут способствовать повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе градостроительной деятельности.