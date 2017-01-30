Москва, 30 января, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Женщина, гулявшая с месячным внуком по территории торгового центра в ЮЗАО, обнаружила, что лежащий в коляске ребенок не подает признаков жизни. Прибывшие медики констатировали гибель младенца, сообщает 30 января Главное следственное управление СКР по Москве.

PeterDargatz Ограждение в парке

Трагедия случилась вечером 29 января на улице Поляны. По предварительным данным, ребенок скончался «вследствие асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами».

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Правоохранители опрашивают родителей и родственников ребенка, а также свидетелей ЧП. Итогом проверки станет принятие процессуального решения.