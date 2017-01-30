Мадрид, 30 января, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» в матче двадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 29 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, завершилась со счетом 3:0.

Realmadrid.com Матч между «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

Победу команде Зинедина Зидана принесли точные удары Матео Ковачича, Криштиану Роналду и Альваро Мората.

После девятнадцати матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Реал Сосьедад», набравший 35 баллов после двадцати игр, находится на 5-й позиции.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:0 (1:0).

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