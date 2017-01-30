Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Безнадзорная коляска с ребенком мужского пола в возрасте около одного года была оставлена вечером 29 января в одном из парков в Московском районе Санкт-Петербурга. Мальчик отправлен в больницу, родителей ищет полиция.

geralt Ребенок

Коляску с младенцем нашли полицейские в воскресенье около 22:30 в небольшом парке рядом с площадью Победы. Находившемуся в коляске ребенку на вид около 10 месяцев, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».

Найденыш был отправлен в Центр реабилитации детей, оставленных без попечения родителей. Он находился в удовлетворительном состоянии.

По данным интернет-газеты «Фонтанка.ру», к утру 30 января родители малыша не были найдены. Оставленный в коляске-трансформере ребенок был тепло одет, однако врачи выявили у него рахит, добавляет издание.

По факту случившегося проводится проверка, полиция ищет родителей и других родственников ребенка, а также выясняет обстоятельства его оставления в парке.