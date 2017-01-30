Оренбург, 30 января, 2017, 09:10 — ИА Регнум. В Оренбурге 1 февраля в Оренбургском губернаторском историко-краеведческом музее откроется выставка «Георгий Маленков — третий вождь страны Советов». «Это первая в истории нашей страны экспозиция, посвященная оренбуржцу — видному государственному деятелю, стоявшему во главе Советского Союза после смерти И.В. Сталина и до прихода к власти Н.С. Хрущева (1953−55 гг.) Георгию Максимилиановичу Маленкову», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском благотворительном фонде «Евразия», который является организатором мероприятия.

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Почтовая марка

В областной центр уже прибыли сын Андрей Георгиевич Маленков, внучка Анастасия и правнук Георгия Маленкова Андрей. Еще один внук — Дмитрий Маленков прилетит непосредственно на церемонию открытия выставки. Семья Маленковых передала в конце 2016 года фонду «Евразия» большую коллекцию семейных предметов, документов и фотографий, которые легли в основу экспозиции.

Выставка приурочена к 60-летию вручения Оренбургской области ордена Ленина. В январе 1957 года тогда еще в Чкаловскую область эту высокую награду за успехи в освоении целинных земель привез ставший уже заместителем Председателя Совета Министров СССР Георгий Маленков. По словам президента фонда «Евразия» Игоря Храмова, удалось обнаружить уникальные кадры кинолетописи, запечатлевшие церемонию награждения в зале областного драмтеатра. С помощью спонсоров этот видеоматериал приобретен и будет показан на открытии.

Выставка состоит из 13 разделов, рассказывающих о разных этапах биографии Георгия Маленкова — о его взлетах: «Кадры решают все», «Государственный комитет обороны», «Ракетно-космическая отрасль», «Во главе государства» и опале: «Усть-Каменогорская ГЭС», «Экибастуз», о приятных эпизодах жизни: «Поездка в Оренбург», «Поездка в Англию», «Китай — дружба навеки», о семье: «Валерия Голубцова», «Анастасия Георгиевна и Удельная»…

Кроме личных вещей Георгия Маленкова, как, например, его зимнего пальто, в котором он приезжал в Оренбург (Чкалов) ровно 60 лет назад, или знаменитого «маленковского» граненого стакана, или даже почтовой марки «Маленков» Республики Чад, выпущенной в 2014 году, в экспозиции много документов и фотографий. Стоит отметить, фонд «Евразия» обращался к оренбуржцам, у кого сохранились фотографии Георгия Маленкова 30-х годов, а также его знаменитой поездки по области 21−27 января 1957 года, предоставить эти снимки для готовящейся музейной экспозиции. По словам специалиста фонда Рустема Галимова, обращение нашло отклик.

Благодаря материалам Российского государственного архива социально-политической истории и Государственного архива Оренбургской области уже исправлена дата рождения Г.М. Маленкова — теперь точно известно, что он родился 23 ноября по старому и 6 декабря 1901 года по новому стилю.

«Ранее во всех энциклопедиях и справочниках значилось, что Маленков родился в 1902 году. После июня 1957 года, когда Г.М. Маленков «за участие в антипартийной группе» был освобожден от всех государственных постов и отправлен из Москвы директором электростанции в Усть-Каменогорск, его имя и изображения удалялись из архивов и музеев, из книг и библиотек. Вокруг биографии Маленкова нагромождено столько мифов, столько небылиц, что сама работа над созданием экспозиции оказалась сродни расследованию запутанного дела», — признались в благотворительном фонде.

Выставку о выдающемся оренбуржце — «третьем вожде страны Советов» планируют показать в 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Экибастузе.