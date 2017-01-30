«Рубль восстанавливает потери»
Москва, 30 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль отыграл большую часть потерь на волне негативных данных по ВВП США, которые оказали давление на американский доллар и рост спроса на ОФЗ. Но, вероятно, ожидание покупок валюты Минфином РФ будет негативно сказываться на курсе рубля, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
«Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,99%, до 59,84 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,77%, до 64,09 рубля за евро», — привел цифры эксперт.
По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, рубль сегодня восстанавливает потери. Но котировки пары USD/RUB вряд ли смогут пройти поддержку 59,00 в ближайшее время. Как минимум для этого потребуются факты. Тем более что рынок еще не забыл о планах Минфина пополнять резервы.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.