Москва, 30 января, 2017, 08:57 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль отыграл большую часть потерь на волне негативных данных по ВВП США, которые оказали давление на американский доллар и рост спроса на ОФЗ. Но, вероятно, ожидание покупок валюты Минфином РФ будет негативно сказываться на курсе рубля, отмечает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Пара доллар США / рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,99%, до 59,84 рубля за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,77%, до 64,09 рубля за евро», — привел цифры эксперт.

По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, рубль сегодня восстанавливает потери. Но котировки пары USD/RUB вряд ли смогут пройти поддержку 59,00 в ближайшее время. Как минимум для этого потребуются факты. Тем более что рынок еще не забыл о планах Минфина пополнять резервы.

Читайте также: «Рубль игнорирует нефть»

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро. Доллар вырос к рублю на 98,4 копейки и составил 60,3196 рубля. Евро подорожал на 31,81 копейки — до 64,3429 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, увеличилась на четверг на 51,94 копейки, составив 62,1301 рубля.