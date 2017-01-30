Челябинск, 30 января, 2017, 09:47 — ИА Регнум. Персональная выставка известного челябинского фотографа Виталия Воронина открылась в Государственном историческом музее Южного Урала. На снимках — суровые уральские красоты, заснеженные деревеньки, сельские мальчишки и девчонки, птицы. Выставка под названием «Семьдесят мгновений…» приурочена к юбилею мастера и состоит, по его признанию, из простых, самых теплых фотографий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Одна из работ мастера — «Вечерние гулянья»

Моделями для портретов Воронина послужили обычные жители уральской глубинки. В кадре — и их повседневные радости, неброские и скромные, («Мама приехала», «Матросские байки») и деревенские гулянья, уже чуждые современному городскому жителю («Вечерние гулянья», «Каравай»).

Другая часть снимков — пейзажи: реки и озера, поля и луга, залитые солнцем или утопающие в тумане. Стоит обратить внимание на натюрморты. Среди них есть «Морской коралл» — эта работа вошла в одну из первых выставок фотоклуба «Каменный пояс». А вот композицию с сухоцветами автор еще в 90-е годы отправил на конкурс в канадский Виннипег, где ее признали лучшим натюрмортом года.

Особенное место среди фоторабот занимают композиции с птицами — пернатых моделей мастер снимает в собственном огороде, взамен снабжая их семечками. На выставке нет ни тревожных, ни «острых» работ. Неяркие и нешумные, по сравнению с ритмами мегаполиса, радости жизни, ее зачастую неспешный ход, красота скоротечной «золотой» осени и преходящий зной короткого лета — из них состоят семь десятков мгновений фотографа Виталия Воронина.

Уроженец Челябинской области Виталий Воронин — один из тех, кто стоял у истоков городской фотостудии «Каменный пояс». С 1991 года является членом Союза фотохудожников России, его работы участвовали во всесоюзных, российских и международных выставках, награждены дипломами и медалями. О своем творчестве Виталий Воронин говорит следующее: «Фотография должна быть доброй, поднимать настроение, не развлекая, а впечатляя его силой кадра».

Работа выставки «Семьдесят мгновений…» продлится в краеведческом музее до 1 марта 2017 года.