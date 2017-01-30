Ханты-Мансийск, 30 января, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В сургутской спецшколе для трудных подростков, из которой массово сбегали дети, откуда с ожогами был госпитализирован подросток, выявлено изнасилование. СКР по ХМАО продолжает проводить доследственную проверку по обращениям родителей воспитанников КОУ «Специальная учебно-воспитательная школа № 2», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Напомним, 23 января в следственный отдел по городу Сургуту обратились родители ребенка, сообщившие о физическом насилии и вымогательстве денег в спецшколе неким «смотрящим» подростком. Их сын был госпитализирован на четвертый день якобы после пыток горячей водой с серьезными ожогами. В спецшколе ему не оказывали, по словам родителей, элементарной медицинской помощи и продолжали издевательства уже над раненым. Кроме того, подросток рассказал родителям, что ошпарил горячей водой и избил его «смотрящий», который требовал с него в разное время 1,5 и 5 тысяч рублей. Пострадавший неоднократно сбегал из спецшколы, звонил родителям в Югорск, они приезжали, пытались разобраться, но безрезультатно.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка Югры Татьяна Моховикова сообщила СМИ о предварительных результатах служебной проверки. В ее версии, пострадавший ребенок ошпарился сам. Накануне он самовольно покинул спецшколу, обморозился, решил погреть ноги. К госпитализации подростка привел ожог после обморожения, а не побои и издевательства.

Тогда в следственный отдел поступило заявление от другой родительницы, сообщившей, что ее несовершеннолетняя дочь, также пребывающая в спецшколе, подвергалась в стенах учреждения сексуальному насилию.

В настоящее время все доводы, изложенные в заявлениях родителей, тщательно проверяются следователями СКР. Проводятся судебно-медицинские исследования и экспертизы, истребована и изучается служебная документация, а также записи с камер видеонаблюдения школы. Опрашиваются воспитанники и работники специнтерната, устанавливается объективная картина событий.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям всех работников учреждения, в том числе должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности несовершеннолетних и организацию воспитательного процесса», — сообщают в СКР по ХМАО.

Напомним, именно из этой спецшколы в октябре 2015 года был совершен массовый побег 12 воспитанников. За что в феврале 2016 года были привлечены четыре сотрудника данной школы к дисциплинарной ответственности. Все они уволены, в том числе директор и зам по воспитательной работе. Однако новые руководители спецучреждения не изменили ситуацию: дети продолжают сбегать из исправительного учреждения.