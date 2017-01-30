Москва, 30 января, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Устройство под названием Selfly готово вытеснить с рынка палку для селфи. Компактный беспилотник, который может превратиться в чехол для смартфона, стал доступен покупателям, сообщает «Экономика сегодня».

Theverge.com Selfly

Необычный гаджет оснащен 8-мегапиксельной камерой, способной выполнять снимки с разрешением Full HD. Устройство может заменить собой чехол для смартфона, а следовательно, любители селфи смогут всегда иметь его при себе.

Недостаток новинки — небольшая емкость аккумулятора. Аппарат потребует подзарядки уже через 5−7 минут после начала эксплуатации.