Сеул, 30 января, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В Южной Корее парламентская экспертная группа разрешила бывшему генсеку ООН Пан Ги Муну баллотироваться в президенты страны, сообщает агентство Ренхап.

Russiancouncil.ru Пан Ги Мун

Служба расследований Национального собрания (NARS) (парламента) Южной Кореи заключила, что резолюция ГА ООН 1946 года, в которой рекомендуется бывшим чиновникам ООН не занимать высокие должности после отставки, носит рекомендательный характер.

При этом эксперты отметили, что пока не было ни одного случая, когда бывшие генсеки ООН после ухода из организации занимали высшие правительственные посты.

Напомним, после импичмента президенту Южной Кореи Пак Кын Хе из-за коррупционного скандала Пан Ги Мун, оставивший в январе 2017 года пост главы ООН после 10 лет работы, стал называться возможным кандидатом на пост президента страны.