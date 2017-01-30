Красноярск, 30 января, 2017, 08:23 — ИА Регнум. На юге Красноярского края 29 января были зафиксированы несколько землетрясений, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Krasalp.ru Тува

По данным ученых, подземныетолчки магнитудой 3,2 и 3,3 произошли в 14:17 мск и 15:49 мск соответственно. Самый сильный подземный толчок был зафиксирован на границе с Тувой в 12:51 мск, его магнитуда составила 3,6.

Эпицентр самого сильного толчка находился в 26 км юго-западнее села Верхнеусинское (30 км от границы с Тувой).