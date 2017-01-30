Токио, 30 января, 2017, 08:16 — ИА Регнум. В Японии под вторым реактором аварийной АЭС «Фукусима-1» могут находиться радиоактивные отходы, сообщает компания-оператор станции Tokyo Electric Power (Tepco).

Democraticunderground.com АЭС «Фукусима-1»

По данным специалистов станции, ведется изучение находки под одним из реакторов: бугорка, который может содержать радиоактивные отходы. Его нашли с помощью камеры, цитирует Reuters сообщение компании.

Как сообщало ИА REGNUM , 11 марта 2011 года японская префектура Фукусима была атакована самым сильным землетрясением в истории Японии — от землетрясения и цунами в Фукусиме и соседних провинциях погибло не менее 16 тыс. человек, произошла авария и утечка радиоактивного топлива на АЭС «Фукусима-1», которая на данный момент законсервирована.

Работы по удалению радиоактивного топлива из аварийного реактора АЭС «Фукусима-1» должны были начаться еще в 2015 финансовом году, но были перенесены на 2017 год из-за высокого уровня радиации на объекте. Сейчас правительство надеется приступить к выемке топливных элементов реактора в 2018 году.