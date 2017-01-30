Грозный, 30 января, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Результатом спецоперации, проведенной в чеченском городе Шали, стало уничтожение троих боевиков. Руководил террористами, вернувшимися из Сирии, уроженец Шали — член организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Рамзана Кадырова, опубликованном 30 января на сайте главы и правительства Чечни.

Правосудие

Как поясняет Кадыров, в центре города полицейские попытались остановить подозрительных людей, приближавшихся к посту. Однако те начали стрельбу и бросили в правоохранителей гранату. Смертельные травмы получили сотрудники МВД Али Муслимханов и Ислам Яхаджиев, два местных жителя оказались ранены.

Трое боевиков, двое из которых находились в федеральном розыске и один в оперативном, были уничтожены. Ими оказались местные жители Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев, руководил ими вербовщик террористической организации Магомед Рашидов.

По словам Кадырова, Рашидов на протяжении трех лет «по интернету вербует молодёжь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства». В настоящее время ведется работа по нейтрализации экстремиста.

«Ситуация в Шали спокойная», — отметил Кадыров. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибших правоохранителей и пообещал оказать семьям необходимую помощь.