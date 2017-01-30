Париж, 30 января, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Бывший министр образования Франции Бенуа Амон, победивший 29 января на праймериз Социалистической партии во Франции, прокомментировал итоги голосования. Об этом сообщает в понедельник, 30 января, Вести.Ru.

Parti-socialiste.fr Праймериз Социалистической партии Франции

«Сегодня левые поднимают голову и могут победить, — заявил Амон. — Франции нужны левые силы, — но обновленные, новые. И вся моя предвыборная кампания была ориентирована именно в этом направлении».

При этом политик добавил, что победа на праймериз придает ему «большие силы», чтобы достойно представить интересы избирателей и одержать победу на президентских выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января экс-министр образования страны Бенуа Амон стал победителем праймериз Социалистической партии Франции. По итогам голосования, Амон получил более 58% голосов, а бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс чуть более 41%.

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