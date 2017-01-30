Лондон, 30 января, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Британский эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond будет направлен в акваторию Черного моря для выполнения в этом регионе оперативной задачи. Это произойдет впервые со времен холодной войны, пишет газета Mail on Sunday.

Pressandjournal.co.uk Миноносец типа 45 HMS Diamond

По данным издания, эсминец, оснащенный зенитно-ракетными комплексом Sea Viper, направится к берегам Украины. Его задачей станет защита 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях на Украине.

Уточняется, что британские военные специалисты обучают на Украине тысячи военнослужащих. Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в своем интервью отметил, что Соединенное Королевство «усиливает свою позицию на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей».

«Мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», — сказал Фэллон. По данным министерства обороны Украины, 45 HMS Diamond зайдет в порт Одессы.