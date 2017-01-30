Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 07:16 — ИА Регнум. В Эрмитаже провели уникальное исследование двух мумий, обнаруженных в середине прошлого века в урочище Пазырык в Горном Алтае. Как говорится в сообщении музея, обе мумии были полностью просканированы на томографе в разных режимах, а полученные несколько тысяч изображений переданы специалистам для дальнейшего анализа. Процесс изучения этих снимков может занять длительное время, поскольку требуются экспертные заключения как врачей-рентгенологов, так и антропологов, археологов, а также всестороннее обсуждение и согласование экспертных оценок.

Hermitagemuseum.org Сканирование мумии вождя

Это сканирование стало первым подобным опытом для Эрмитажа. Целью сканирования было попытаться установить болезни и причину смерти мумифицированных людей, реконструировать их внешний облик по полученным изображениям, а также более детально изучить приемы мумифицирования. Все это призвано помочь пролить свет на образ жизни людей пазырыкской культуры и других родственных ей культур скифского времени. На такое исследование сотрудников Эрмитажа вдохновили актуальные тенденции в мировой музейной практике: в последнее время было опубликовано несколько научных статей по результатам сканирования мумий, хранящихся в других музеях, которое стало возможным благодаря современным компьютерным технологиям. Они позволяют получить 3D-изображения высокого качества — с разрешением меньше 1 мм, — и увидеть, что находится внутри мумий, не нарушая целостность их тел.

Отметим, что сканированию подверглись две мумии — мужчины-вождя, которому, по оценкам антропологов, на момент смерти было 55−60 лет, и женщины, погребенной с ним в одной могиле. Возраст женщины на момент смерти около 45−50 лет.

Мумии были обнаружены в 1949 году в пятом пазырыкском кургане в Улаганском районе Республики Алтай. Курган представлял собой каменную насыпь диаметром 42 м. На дне могилы глубиной 4 м находилась погребальная камера, состоящая из двух срубов, установленных один внутри другого. Во внутренний сруб была помещена колода с мумифицированными телами мужчины и женщины. Курган был ограблен в древности, однако в нем было обнаружено немало ценных с научной точки зрения экспонатов.