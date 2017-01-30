Ростов-на-Дону, 30 января, 2017, 07:11 — ИА Регнум.

Гандболистки «Ростов-Дона» принимали в прошедшие выходные «Битигхайм» из Германии. Встреча состоялась в рамках четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ. Итоговый счет на табло — 34:24 в пользу дружины Фредерика Бужана. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 30 января.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Французский специалист, возглавивший донскую дружину в конце 2016 года, дал шанс проявить себя на паркете в поединке с немками всем подопечным. Ростовчанки не только первыми «распечатали» ворота немок, но и на протяжении всей игры вели в счете. Что касается изменений в составе команды по сравнению с выездной игрой, которая прошла в Германии неделей ранее, то на паркет ростовского Дворца спорта из-за травмы не вышла олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова. В список была включена вратарь Мария Басараб.

«В первую очередь рад не результату матча, а той игре, которую мы показали. Это важная победа для наших гандболисток, они ее заслужили, сыграли отлично. Сегодня все хорошо проявили себя на площадке», — прокомментировал встречу Фредерик Бужан.

По словам голкипера ростовчанок Катрин Лунде, победить помогло не только тщательное изучение соперниц, но и сыгранность команды. «Мы боролись, показали командный дух, — сказала вратарь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, перед тем, как приступить к работе в качестве главного тренера «Ростов-Дона», Фредерик Бужан тщательно изучил будущих подопечных. Французский специалист считает, что команда начала сезона 2016/17 на фоне усталости, так как многие игроки были вызваны в национальные сборные для участия в Олимпиаде-2016, чемпионате Европы. По мнению наставника, к марту все травмированные игроки должны вернуться в строй. Также возможность проявить себя на площадке должна быть у всех гандболисток без исключения.

Ранее по теме: Травма не помешает олимпийской чемпионке из «Ростов-Дона» продолжить сезон