Барнаул, 30 января, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Вслед за собственниками барнаульского ТЦ «Галактика» повторную — теперь уже государственную — экспертизу всего проекта строительства согласился пройти застройщик торгового центра «Леруа Мерлен» в Барнауле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 января, в Государственной инспекции Алтайского края пояснив, что оба проекта были построены на основании заключений негосударственной экспертной организации.

ИД «Алтапресс», Анна Зайкова Здание «Леруа Мерлин» в Барнауле

«С момента начала строительства, работы на объекте проводятся при осуществлении государственного строительного надзора. Сейчас торговый центр закончен строительством, готовится к вводу в эксплуатацию. Однако, учитывая рекомендации специалистов госстройнадзора, массовое нахождение посетителей при эксплуатации торгового центра и его большую площадь (около 2 000 кв. м), ответственный застройщик решил еще раз перепроверить документацию и исключить все возможные просчеты на стадии проектирования и строительства», — пояснил руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

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По его словам, убедить застройщика было нелегко, ведь еще одна экспертиза — это дополнительные и время и деньги. Но, учитывая недавний инцидент с обрушением крыши в гипермаркете «Ашан», что расположен в ТЦ «Галактика», госэкспертиза такого проекта была просто необходима и инвесторы согласились с этим аргументом. Их взвешенное и ответственное решение, направленное на повышение безопасности будущих покупателей и персонала удостоилось благодарности Госинспекции.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП с обрушением крыши «Ашана» произошло вечером 26 декабря 2016 года. Потолочные конструкции на площади порядка 50 квадратных метров не выдержали сибирских снегопадов и вся скопившаяся снежная масса рухнула в торговый зал. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Светлана Шаповалова Так выглядели фрагменты крыши ТЦ «Галактика», демонтированы после обрушения

На следующий день первый заместитель губернатора Сергей Локтев поручил создать рабочую группу, которая проанализировала все обстоятельства произошедшего и пришла к выводу о необходимости приостановления дальнейшего строительства второй очереди торгового центра. Также комиссия настояла на прохождении повторной государственной экспертизы всего проекта строительства.

Свое недовольство качеством частных строительных экспертиз публично высказал также губернатор Александр Карлин.

«Негосударственные организации, оказывающие услуги по проведению экспертиз, к сожалению, не имеют необходимого потенциала, лабораторной базы и даже специалистов для проведения таких работ», — заявил он на недавней пресс-конференции.

Региональные власти пообещали также выйти с законодательной инициативой по поводу пересмотра законов, качаемых ввода в эксплуатацию общественных проектов.

«У нас в Сибири суровые природно-климатические факторы. Объем снега за короткое время может превысить несущие способности кровель. Кроме того, бездумно на фасады зданий навешивается реклама, нагрузка от которой также не просчитывается. Будем наводить порядок!» — привел довод глава региона.