Пекин, 30 января, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Согласно опубликованному совместному заявлению Министерств промышленности и информационных технологий, коммерции, науки и технологий КНР, в Китае ведется разработка многоуровневой системы возобновления ресурсов.

Elpais.com Переработка пластика

Так к 2020 г. власти КНР намерены создать достаточный объем производственных мощностей, которые позволят перерабатывать более 350 млн тонн отходов ежегодно. В совместном заявлении министерств подчеркивается, что основной акцент будет сделан на переработке цветных металлов, бумаги и пластика, пишет «Наньцзао жибао».

В соответствии с директивой ведомств, к 2020 г. Китай будет использовать до 150 млн тонн переработанной стали и 18 млн тонн переработанных цветных металлов. Кроме того через 3 года в КНР будут перерабатывать около 23 млн тонн пластиковых отходов и около трети всей макулатуры.

Данные меры направлены на улучшение экологической обстановки в стране и оптимизацию производственного цикла.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ближайшие годы китайские автопроизводители намерены в четыре раза увеличить выпуск транспортных средств, использующих альтернативные источники энергии.