Канада, 30 января, 2017, 05:44 — ИА Регнум. В канадской мечети в городе Квебек неизвестные открыли стрельбу. В здании находится около 40 человек, передает Reuters.

Kdvr.com Полиция у мечети в городе Квебек

Отмечается, что в результате произошедшего погибли пять человек.

По данным издания, в стрельбе участвуют три человека. Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, в 20:00 (по московскому времени в 4:00 понедельника).

Кем являются люди, открывшие огонь в мечети, пока неизвестно. На месте развернута обширная работа полицейских.