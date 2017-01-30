Тбилиси, 30 января, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Грузия может вернуться к диалогу о восстановлении дипломатических отношений с Россией. Это возможно при определённом стечении обстоятельств. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураб Абашидзе, пишет газета «Известия».

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Абашидзе не исключил возможность того, что стороны могут вернуться к обсуждению возобновления дипломатических связей. Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин поддержал соответствующее заявление своего грузинского коллеги.

Карасин отметил, что такое заявление можно только поприветствовать. Дело в том, что с 2008 года не по инициативе российской стороны произошел разрыв дипотношений с Грузией, и сейчас Россия не препятствует тому, чтобы страны восстановили дипломатические связи, подчеркнул замглавы МИД России.

Карасин сказал: «Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси». А пока стороны взяли курс на нормализацию двусторонних отношений там, где это возможно сделать без дипотношений.

Напомним, что в 2008 году парламент Грузии призвал правительство страны разорвать дипотношения с Россией. За это решение единогласно проголосовали 106 депутатов. Один из авторов соответствующего решения отметил, что, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях, их разрыв «не всегда означает разрыва консульских отношений».

Все это произошло на фоне войны в Южной Осетии. Интересы стран стали представлять посольства Швейцарии в Москве и Тбилиси. Однако в 2012 году Грузия все же ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок граждан России в Грузию. В том же году российские и грузинские дипломаты впервые провели двусторонние переговоры после войны.