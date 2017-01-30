Москва, 30 января, 2017, 04:00 — ИА Регнум. Европа больше не играет такую важную роль в мире, как прежде. А ключевыми фигурами в геополитике сегодня являются главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

«Принял участие в эфире Соловьева. Главное: инициатива в решении кризисов у США и России, роль Европы падает. Ключевые фигуры — Путин и Трамп», — отметил сенатор.

В своем микроблоге он также высказался по поводу иммиграционной политики нового президента США. По мнению Пушкова, американское общество сегодня расколото, так как за решение Трампа проголосовало 48%, а 45% — против. Причем это не просто вопрос разных позиций, это именно конфликт двух частей США, считает эксперт.

Напомним, что 27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Этот документ ужесточает миграционную политику государства. Согласно указу, прием беженцев в США был приостановлен на 120 дней, на неопределенный срок запрещается размещать в США сирийских беженцев. Правила въезда в США были ужесточены также для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали.

По словам Трампа, этот указ направлен не против мусульман, как сообщают многие СМИ. Более того, в более чем 40 странах подобные указы мусульман не касаются вовсе. Дело в том, что данный документ связан не с религиозным вопросом, а с безопасностью США и борьбой с террористами.