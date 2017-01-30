Шали, Чечня, 30 января, 2017, 03:43 — ИА Регнум. В Чечне ликвидировали трех боевиков, которыми руководил вербовщик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сирии. Во время спецоперации погибли два сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров, говорится на сайте главы и правительства Чечни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Отмечается, что спецоперация проводилась в городе Шали. Подозрительные люди стали приближаться к посту правоохранителей. Тогда последние предприняли попытку остановить боевиков.

Полицейские предложили предъявить документы. В ответ на что неизвестные открыли огонь и бросили гранату. В результате от полученных ранений и осколочных травм скончались сотрудник ОМВД по Шалинскому району, сержант полиции Али Муслимханов и сотрудник ППС УМВД по городу Грозному, уроженец Шали Ислам Яхаджиев. Последний, по словам Кадырова, приехал в Шали на выходные.

Помимо этого, ранения получили еще два местных жителя. Однако за счет немедленно принятых мер удалось быстро уничтожить троих боевиков.

«Их личности установлены. Это жители Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев. Двое из них находились в федеральном розыске, а один в оперативном розыске», — говорится на сайте.

Кадыров также сообщил, что группа ликвидированных боевиков из САР работала под руководством уроженца Шали Магомеда Рашидова. Он на протяжении трех лет служил в составе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А сейчас занимается вербовкой молодежи через интернет, «дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства».

В настоящее время делается все, чтобы нейтрализовать террориста. В целом ситуация в Шали спокойна. Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать семьям всю необходимую помощь.