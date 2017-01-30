Лондон, 30 января, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Впервые со времен холодной войны Великобритания отправит эскадренный миноносец HMS Diamond в акваторию Черного моря. Вооруженный зенитно-ракетным комплексом боевой корабль направится в этот регион, чтобы «защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях на Украине», пишет The Daily Mail.

HMS Diamond

По словам министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, его страна посылает ясный сигнал о том, что Соединенное Королевство готово «поддерживать демократию по всему миру», о том, что Великобритания готова поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность.

Как пишет The Daily Mail, военный корабль, который направят в акваторию Черного моря, оснащен противовоздушными ракетами Sea Viper. На борту HMS Diamond находятся 60 морских пехотинцев. Корабль может войти в порт Одессы.

Напомним, что британцы начали проводить подготовку украинских солдат в марте 2015 года. Как стало известно в декабре 2016 года, Великобритания продлила до 2018 года программу по подготовке военных Украины.

Фэллон, назвавший британских военных лучшими в мире, заявил, что продление программы позволит тысячам украинских военнослужащих пройти первичный курс обучения по этой программе. Пять тысяч человек — такое количество украинцев к марту 2017 года смогут принять участие в программе военной подготовки, считает глава Минобороны Великобритании.