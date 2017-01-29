Лондон, 30 января, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Корреспондент газеты Уилл Кирби не ставит никакого прилагательного перед словом «отношения» — ни «нормальные», ни «хорошие». И это употребление «отношений» без дополнительной характеристики говорит о том, что на Британских островах намекают, что при предыдущем американском президенте отношения между Москвой и Вашингтоном дошли до точки полного исчезновения. Их просто не было — а к тому, чего нет, прилагательных не полагается.

Abcnews.com Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина

«Президенты двух стран обозначили намерение совместно добиваться мира в Сирии и уничтожения варварского режима, называемого «Исламским государством» (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ), — отмечает журналист. — Часовая беседа (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) американского и российского лидеров дала миру новую надежду на мир. Контрастирующую с тем ударом, который миру был нанесен холодной войной, подпитывавшейся администрацией Барака Обамы».

«Трамп, надо сказать, выражается прямо и откровенно, как настоящий бизнесмен, для которого свое дело (в данном случае, возглавляемая им страна) — прежде всего. Он не скрывал, что рассчитывает на оттепель в отношениях с Москвой, на возрождение сотрудничества, но не поднимал в разговоре вопрос о снятии с России санкций, хотя его команда недавно заявляла, что эта тема «находится на рассмотрении у президента», — резюмирует автор.