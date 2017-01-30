Воронеж, 30 января, 2017, 08:00 — ИА Регнум. В Воронеже прошла реконструкция боя, приуроченная к празднованию 74-й годовщины освобождения от немецко-фашистских оккупантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, несмотря на сильный мороз (в ночь перед событием столбик термометра упал с — 5 до — 20 градусов, точно воспроизведя погодные условия январских дней 43-го), реконструкция собрала несколько тысяч зрителей, расположившихся на набережной Воронежского водохранилища.

Павел Ищенко ИА REGNUM Военно-историческая реконструкция «Бои за Воронеж 1942—1943»

Павел Ищенко ИА REGNUM Легендарная «катюша»

С 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года правобережная часть Воронежа была оккупирована немецко-фашистскими войсками, и линия фронта разделила город на две части. Осада длилась 212 дней, но, несмотря на все усилия немецких войск, полностью завоевать город им не удалось.

Советские войска под Воронежем оттягивали на себя крупную группировку противника, не давая ей дороги ни на Москву, ни на Сталинград. Воронежско-Касторненская наступательная операция, развивая успех Острогожско-Россошанской, привела к окружению десяти немецких и венгерских дивизий. Наступление войск Воронежского фронта началось 12 января боем передовых батальонов в районе Сторожевского плацдарма. Их успех на следующий день развили войска 40-й армии. 14 января в сражение включились 3-я танковая армия и 18-й стрелковый корпус, а также 6-я армия Юго-Западного фронта. Наступление войск Воронежского фронта длилось 15 дней. За это время были разгромлены 15 дивизий противника, еще шесть дивизий потерпели поражение. В плен к советским солдатам попали 86 тысяч человек. Сводка информбюро о том, что город был освобожден, прозвучала 26 января 1943 года.

В тот же день «Комсомольская правда», рассказывая читателям об освобождении столицы Черноземья, писала: «Этот город воевал на своих площадях и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый квартал, квартал — за каждый дом…»

Марина Каширская ИА REGNUM Красноармейцы перед наступлением

Спустя 74 года, 29 января 2017 года, на тех же улицах вновь зазвучали выстрелы. В постановочном бою приняли участие реконструкторы в форме Красной армии, вермахта, а также венгерских и итальянских войск. Участники исторических клубов воссоздали события января 1943 года. Реконструкция состояла из нескольких сцен: началась она с появления на прифронтовой линии немецкой обороны подводы с гражданскими — женщинами и детьми, — на которых нападают венгерские солдаты. Далее реконструкторы воспроизвели наступление Красной армии на позиции немцев — в ход пошли дымовые шашки, появился настоящий бронетранспортер и 45-мм противотанковая пушка («сорокопятка»). Отступавшие немецкие войска получили подкрепление из резервных частей и начали вести огонь из минометов. Немцы начинают контратаку, но снова вынуждены вернуться на прежние позиции. Наступление советских войск возобновляется, и в бой вступает «катюша». Наступлению мешают два бетонных дота противника, из которых ведется огонь.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники реконструкции «Бои за Воронеж»

Это кульминационный момент реконструкции: солдаты не могут уничтожить огневые точки противника. У единственного бойца, который смог подобраться вплотную к доту, закончились гранаты — и он собой закрывает точку обзора немецкому пулеметчику, чтобы дать возможность красноармейцам перейти в наступление.

«Среди подвигов Великой Отечественной войны особое место занимает тот, который совершался во время атаки пехоты на огневую точку врага, когда, исчерпав все возможности борьбы с ней, воины шли на самопожертвование, ложась телами на амбразуры стреляющих дзотов… Закрывая амбразуру, герои тем самым ограничивали вражескому пулеметчику обзор, и он не мог некоторое время вести огонь по атакующим подразделениям. В немецких дзотах находили инструкции, как поступать пулеметному расчету огневой точки, если советский солдат ляжет на амбразуру», — такие пояснения к сценарию реконструкции дали организаторы.

Известно, что в боях на Воронежской земле как минимум восемь советских бойцов пожертвовали жизнями, буквально своим телом закрыв товарищей от огня вражеских пулеметчиков. Вот их имена (по данным сайта Солдат.ру):

Вавилов Геннадий Сергеевич — рядовой (Владимирская область) — 15 июля 1942 г., в Воронеже;

Бовкун Михаил Кузьмич — лейтенант, командир стрелкового взвода (Полтавская область, Украинская ССР) — 17 июля 1942 г., в Воронеже;

Абызов Михаил Петрович — старшина, парторг стрелковой роты (Алтайский край) — 19 июля 1942 г., под Воронежем;

Тулебердиев Чолпонбай — рядовой, стрелок (Таласская область, Киргизская ССР) — 6 августа 1942 г., в бою за высоту Лысая гора у с. Селявное, Лискинского р-на, Воронежской области;

Прокатов Василий Николаевич — сержант, командир отделения (Вологодская область) — 16 декабря 1942 г., в бою за д. Дерезовка, Новокалитвенского р-на, Воронежской области;

Войлоков Иван Гаврилович — гв. сержант (Тульская область) — 13 января 1943 г., при освобождении с. Довгалевка, Давыдовского р-на, Воронежской области;

Строков Александр Данилович — гв. рядовой, пулеметчик — 13 января 1943 г., в бою за с. Довгалевка, Лискинского р-на, Воронежской области;

Калинин Алексей Николаевич — ст. сержант, помощник командира взвода (Алтайский край) — 9 августа 1943 г., в районе хут. Волковка Воронежской области.

Кроме того, во время Великой Отечественной войны аналогичный подвиг совершили три уроженца Воронежской земли — все они удостоены звания Героя Советского Союза:

Леваков Владимир Иванович — мл. лейтенант, командир взвода (с. Хреновка, Лискинского р-на, Воронежской обл.) — 20 января 1945 г., в бою за г. Коло Познаньского воеводства (Польша);

Меркулов Иван Данилович — мл. сержант, пулеметчик (с. Старая Ведуга, Семилукского р-на, Воронежской обл.) — 22 февраля 1944 г., в бою за г. Холм Новгородской области;

Шевляков Николай Степанович — мл. лейтенант, командир взвода (с. Козловка, Терновского р-на, Воронежской обл.) — 25 декабря 1941 г., в р-не Ново-Кобелево Калининской области.

Марина Каширская ИА REGNUM После завершения постановочного боя все желающие могли сфотографироваться с реконструкторами на фоне военной техники

Атака проходит успешно, и над немецкими позициями водружен красный флаг. Захваченных в плен врагов провели строем перед зрителями, и на этом реконструкция завершилась. Участники исторических клубов выстроились, чтобы получить грамоты от организаторов — как и на реконструкцию ноябрьского парада 1941 года, в Воронеж приехали любители истории со всей России и из Белоруссии. Место проведения боя обследовали кинологи, чтобы убедиться, что на поле не осталось неразорвавшихся снарядов и пиротехники. После этого, по традиции, к укреплениям и военной технике пустили всех желающих.

Павел Ищенко ИА REGNUM

Реконструкция «Бои за Воронеж» прошла в областном центре уже в девятый раз при поддержке городского управления культуры. Ее организатором выступила воронежская региональная общественная организация «Набат».

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