Реж, Свердловская область, 29 января, 2017, 18:14 — ИА Регнум. В Свердловской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в областном Управлении ГИБДД.

Eli Duke Автомобильная авария

Инцидент произошел в воскресенье, 29 января, в городе Реж. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 2 человека, в том числе восьмилетний ребенок.

«В Реже в результате столкновения автомобиля Chevrolet Niva и маршрутного автобуса травмы получили 2 человека», — отмечается в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.