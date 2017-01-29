Мадрид, 29 января, 2017, 17:09 — ИА Регнум. «Разговор с Владимиром Путиным был лишь частью напряженного рабочего дня, включавшего контакты с главами Германии и Франции, но именно он получился, пожалуй, самым оптимистичным и имеющим наибольшее значение, — пишет корреспондент газеты Хавьер Ансорена. — Трамп и Путин обозначили курс на сближение позиций в вопросах борьбы с терроризмом и по украинскому конфликту. Кроме того, судя по тону американского президента, снятие санкций с России — одна из тем, которой он настроен заняться едва ли не в первую очередь».

Российский флаг

«С постоянными партнерами Америки — Францией и Германией, наоборот, заметно усиление напряженности. Проявилось это и в беседах лидеров, — делится впечатлениями журналист. — Особенно заметно расхождение мнения Трампа с позицией Олланда, который настаивал на том, что Россия не выполняет Минские соглашения и потому надо быть готовыми в любой момент применить к ней карательные меры. Кроме того, француз напомнил американцу о необходимости уважать заключенную сделку с Ираном. Ангеле Меркель Трамп выразил свое неудовольствие ее политикой приема беженцев и обоим западноевропейским лидерам сообщил, что в сфере торговли для него будут приоритетны интересы США, а значит, есть основания говорить о таможенном протекционизме, который несколько расходится с нормами, принятыми в ВТО».

Подытоживая сказанное выше, Ансорена делает вывод, что во внешней политике отношения с Россией для Трампа будут иметь более высокую степень важности, чем с Евросоюзом.