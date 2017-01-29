Макеевка, ДНР, 29 января, 2017, 16:48 — ИА Регнум. В Макеевке во время записи репортажа попала под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) съемочная группа российского федерального телеканала НТВ. Об этом «Донецкому агентству новостей» сообщил корреспондент канала Даниил Левин.

John Crosby Миномётный обстрел

«Около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, — сказал источник. — Вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю».

О жертвах и пострадавших информации нет. Съемочная группа НТВ покинула опасную зону и находится в безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 года после того, как Донбасс не поддержал государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.