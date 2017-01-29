Вашингтон, 29 января, 2017, 16:33 — ИА Регнум. Американская певица Рианна на своей странице в соцсети Twitter раскритиковала нового главу Белого дома Дональда Трампа, подписавшего указ о временном ужесточении миграционного законодательства страны.

Василий Перов. Плач Ярославны (фрагмент). 1881

«Отвратительно! Ужасные новости! — пишет певица. — Америку разрушают прямо на наших глазах. Какой аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 28 января 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о приостановке на четыре месяца программы приема беженцев из Сирии. В течение этого срока должна быть проведена ревизия программы приема мигрантов и выработан план внесения в нее изменений, которые гарантировали бы, что лица, прибывающие в США, не будут представлять угрозы для граждан страны.

Кроме этого, как минимум на один месяц была приостановлена выдача виз США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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