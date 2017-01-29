Амстердам, 29 января, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Голландские специалисты не смогли расшифровать переданные Российской Федерацией данные с радаров, предоставленные в рамках расследования крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Об этом сегодня, 29 января, пишет Der Standard.

Paul Rowbotham Малайзийский Boeing

Сообщается, что голландская прокуратура не смогла разобраться в данных, которые передала российская сторона. Специалисты из Нидерландов утверждают, что информация была предоставлена в формате, который не соответствует международным стандартам.

Представители прокуратуры Нидерландов заявили, что для изучения полученных от России материалов нужна дополнительная информация, чтобы понять, что изображено на полученных с радаров снимках.

Напомним, в октябре минувшего года Российская Федерация передала международным следователям новую информацию по крушению MH17. В частности, речь идет о первичных радиолокационных данных, полученных с российских радаров в момент крушения самолета.