Вашингтон, 29 января, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, скрывающаяся в США, заявила, что не собирается возвращаться в Российскую Федерацию и выступать за сборную. Об этом сегодня, 29 января, сообщает Associated Press.

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Степанова заявила журналистам, что ещё год назад хотела вернуться в Россию, но теперь уже нет. «Если бы меня спросили об этом год назад, я бы ответила: «Да, мне бы очень хотелось выступать за Россию». Но теперь я передумала. И они меня не хотят видеть», — сказала Степанова, отвечая на вопрос журналистов.

Она считала, что отношение к ней в России должно измениться и люди поймут, что она «пыталась помочь спорту и атлетам», но этого не произошло.

Бывшая российская бегунья заявила, что ей нравится быть «нейтральной спортсменкой» и она не хочет получать американское гражданство и выступать за американскую сборную. При этом Степанова подчеркнула, что в США чувствует себя в безопасности.

Также Степанова заявила, что не чувствует свой вины за то, что стала информатором WADA и получала за это деньги.

«Я не жалею. И если бы у меня была возможность сделать это снова, я бы сделала», — сказала Степанова, видимо, надеясь получить ещё денег.

Накануне Степанова выступала под нейтральным флагом на этапе мирового тура IAAF в Бостоне в беге на дистанции 800 метров. Она заняла восьмое место.

Напомним, Степанова и её супруг стали основными информаторами для фильма германского телеканала ARD о допинге в российском спорте. Этот фильм привел к расследованию WADA и последующему отстранению российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. При этом каких-либо реальных фактов о допинге в российском спорте Степанова не сообщила.