Нинбо, Китай, 29 января, 2017, 14:34 — ИА Регнум. В Китайской народной республике посетитель зоопарка в городе Нинбо погиб в результате нападения тигра. Об этом сегодня, 29 января, пишет Shanghai Daily.

Iain A Wanless Тигр

Сообщается, что посетитель зоопарка зачем-то перелез через ограду вольера и приблизился к тигру, которого в это время кормил смотритель зоопарка.

Тигр недолго думая атаковал случайную жертву. Смотритель зоопарка пытался отогнать хищника петардами.

Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Он скончался в больнице от ран.

Нападение тигра произошло на глазах жены и ребенка жертвы.