Ванино, Хабаровский край, 30 января, 2017, 03:09 — ИА Регнум. Жители Свободного порта Ванино вышли на митинг в знак протеста против антиэкологической политики собственников и руководства ОАО «Ванинский морской торговый порт», а также в поддержку портового докера Александра Егорова, записавшего видеообращение к Президенту России Владимиру Путину, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Экологический митинг

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На площади поселка Ванино в воскресенье собрались почти все жители. Многие пришли с детьми. В руках люди несли самостоятельно изготовленные плакаты с требованиями прекратить отравление атмосферного воздуха угольной и глиноземной пылью — именно эти грузы перерабатывает ОАО «Ванинский морской торговый порт». Плакаты также содержали требования о снятии незаконного взыскания с докера Александра Егорова: «Снять выговор! Вернуть премию отцу троих детей!».

Ольга Демиденко Экологический митинг

Поддержать жителей Ванино на митинге приехали представители Законодательной думы Хабаровского края, политических партий и общественных организаций.

«Когда порт был продан, мы ждали от новых собственников, что порт оживет! Но годы идут, а никакого положительного влияния на порт, на Ванинский район от этих собственников мы не видим! Люди задыхаются от пыли, дирекция порта годами не выполняет требований природоохранного законодательства! Собственники порта, которые живут далеко от Ванино, оставят своим детям многомиллиардные счета в иностранных банках. А что оставят они детям тех, кто живет сегодня в Ванино, кто работает в порту? Пыль, грязь и загубленное здоровье? Мы не намерены мириться с таким положением вещей и будем вместе с жителями Ванинского района добиваться от собственников порта уважения к людям, которые здесь живут!» — заявила депутат Законодательной думы Хабаровского края от фракции ЛДПР Елена Грешнякова.

Росприроднадзор 27 января в сопровождении полиции остановил и опечатал угольные сеялки с вибрационными механизмами на территории ОАО «Ванинский морской торговый порт». По решению надзорных органов механизмы, ставшие причиной усиленного пыления, остановлены на 90 суток. Остановить и опечатать сеялки стало возможным отнюдь не по доброй воле собственников порта, а по решению суда.

Ольга Демденко Экологический митинг в Свободном порту Ванино

«Помимо вреда, который наносит порт Ванино экологии, это предприятие единственное, которое не принимает участия в социально-экономическом развитии района. Все крупные компании стараются оставить добрый след в истории района и поселка. Это и ЗАО «Трансбункер», построившее Ледовую арену, и АО «Дальтрансуголь», оказывающее постоянную помощь школам, больницам, разработавшее проект создания водно-парковой зоны для отдыха жителей. Даже ООО «Аркаим», лесоперерабатывающий комплекс, который сегодня испытывает серьезные трудности, является социально ответственным бизнесом и помогает жителям. То же можно сказать и о малом и среднем бизнесе. Ванинский порт с момента смены собственника не дал району ни копейки», — подчеркнул и.о. главы Ванинского района Николай Ожаровский.

«Вопрос об экологической ситуации в Ванинском районе будет заслушан на заседании Государственной думы Российской Федерации. Мы обязательно добьемся, чтобы собственник порта строил свою работу с учетом законных интересов жителей района», — заявил депутат ГД РФ от Хабаровского края Борис Гладких.

Руководитель регионального отделения партии «Зеленые» Виктор Сайков, выступая перед жителями Ванино, сообщил, что требования жителей района о соблюдении их прав на чистый воздух поддержали в администрации президента РФ:

«Мы обратились в администрацию президента РФ и нашли там полную поддержку. Жители Ванинского района должны жить в нормальной, здоровой экологической обстановке. Сегодня от деятельности порта Ванино у людей только проблемы: это и страх за свое здоровье, страх перед увольнением, наказанием за честную позицию в отстаивании интересов территории. Три года руководство порта уговаривали, создавали программы. Ни одна программа не была выполнена. Мы заявляем: уговоры кончились. Теперь будут суды!»

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Появление на трибуне докера порта Ванино и председателя ванинского отделения Российского профсоюза докеров Александра Егорова площадь встретила бурными аплодисментами. Из толпы раздавались крики: «Спасибо, Саша!» и «Верните парню премию!».

Егоров, в свою очередь, поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию: «Я не из-за премии сюда пришел. Ради того, чтобы все мы могли дышать чистым воздухом, можно и большим рискнуть. Мы все здесь сегодня собрались для того, чтобы добиться от руководства порта соблюдения наших законных прав, чтобы портовики работали в достойных условиях, чтобы соблюдались требования охраны труда».

Председатель инициативной экологической группы Вадим Москвичев зачитал резолюцию митинга, адресованную президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РВ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту, председателю Законодательной думы Хабаровского края Сергею Луговскому, районным и муниципальным властям:

«Мы, участники митинга, считаем, что осуществляемая ОАО «Ванинский морской торговый порт» переработка грузов, включая переработку угля и глинозема открытым способом, производится с нарушением технологий, несмотря на подписанную в прошлом году с правительством Хабаровского края программу по повышению экологической безопасности. Угольная и глиноземная пыль не только вредит здоровью работников порта и жителей поселка, но и представляет взрывоопасную смесь, что еще по одному параметру делает предприятие опасным производством.

Ранее выявленные прокуратурой нарушения до сих пор не устранены, что может привести к приостановке деятельности предприятия судом. И в этой ситуации отсутствует вина работников порта и жителей поселка Ванино, которые готовы работать, но порт не может обеспечить их безопасными рабочими местами. Проведенная «Специальная оценка условий труда» не соответствует реальному положению дел. Класс вредности необоснованно занижен. Кроме нанесения вреда здоровью работников, от такой переработки угля страдают все жители поселка Ванино. Только совместными усилиями и едиными действиями мы сможем добиться реализации своих прав на экологическую безопасность.

Митинг постановляет:

выдвинуть требование о безотлагательной остановке мобильных сортировочных, дробильных установок, грохотов на территории порта Ванино;

выдвинуть требование о незамедлительном начале модернизации переработки угля с соблюдением экологической безопасности;

поддержать предложение губернатора Хабаровского края В.И. Шпорта о создании межведомственной группы, с участием общественности и профсоюза, с целью разработки и исполнения мероприятий по улучшению экологической обстановки в границах морского порта Ванино;

выдвинуть требование об обязательном подписании ОАО «Порт Ванино» трехстороннего договора о социально-экономическом развитии поселка Ванино с правительством Хабаровского края и администрацией п. Ванино;

выдвинуть требование о необходимости в кратчайшие сроки разработать и реализовать целевую краевую программу по оздоровлению экологии в Ванино;

выдвинуть требование об увеличении дотаций и субвенций из бюджета Хабаровского края на реализацию задач социально-экономического развития Ванинского района;

провести внеочередную специальную оценку труда, определить реальное воздействие на здоровье докеров, вернуть прежний класс вредности, минимум «3,2», прежние доплаты и компенсации.

Принятую резолюцию направить в СМИ, а также всем указанным адресатам».

За резолюцию митингующие проголосовали единогласно.

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Как сообщало ИА REGNUM, с момента продажи контрольного пакета акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» компании «Мечел» в Ванинском районе не утихают волнения, связанные с нарушением природоохранного законодательства. Впервые на митинг жители Ванино вышли в мае 2013 года. Тогда же по поручению губернатора края Вячеслава Шпорта, была разработана и утверждена экологическая программа, которая не исполнена. Еще одна программа была разработана и утверждена в региональном правительстве в 2016 году, но и она не была исполнена. В связи с этим активисты-общественники порто-франко создали инициативную экологическую группу, которая намерена добиться решения проблемы.