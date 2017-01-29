Вашингтон, 29 января, 2017, 13:44 — ИА Регнум. Популярная американская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) оскорбила президента США Дональда Трампа, назвав его «аморальной свиньей». Свои ругательства Рианна опубликовала в Twitter сегодня, 29 января.

Свинья

«Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое Bullshit (ругательство, обозначающее что-то ненужно, — прим. ред.)», — в гневе пишет певица.

Рианна явно возмущена политикой Трампа по ужесточению миграционного законодательства. Напомним, 27 января Трамп подписал указ, которым приостановил на 120 дней прием беженцев в США, а также запретил на неопределённый срок размещение беженцев из Сирийской Арабской Республики. Также были ужесточены некоторые правила въезда в США, а на 90 дней был полностью запрещен въезд из таких стран, как Ирак, Иран, Судан, Йемен, Сирия, Ливия и Сомали.

Сразу же после введения этого указа, в аэропортах США были задержаны порядка 200 человек, которые только что прибыли в страну. Затем миграционные власти отказали во въезде в США 109 путешественникам.

Другой раздражитель для «прогрессивной» Америки — это проект Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, который также призван ограничить нелегальную миграцию.

Что касается Рианны, то сама она является уроженкой острова Барбадос в карибском бассейне. В 16 лет она переехала в США, чтобы сделать карьеру в шоу-бизнесе и преуспела. Рианна уже давно принимает участие в антитрамповских акциях протеста.