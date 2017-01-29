Лондон, 29 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Предстоящий визит президента США Дональда Трампа в Великобританию, запланированный на 2017 год, может обернуться катастрофой для американо-британских отношений, если Трамп встретится с наследником британского престола принцем Чарльзом. Об этом сегодня, 29 января, пишет The Sunday Times.

Великобритания

Издание пишет, что официальный визит Трампа в Великобританию может быть сорван из-за того, что у хозяина Белого дома и наследного принца Чарльза имеются фундаментальные разногласия по проблеме изменения климата.

Сообщается, что советники Трампа, прорабатывающие визит президента США, предлагают британской стороне сделать так, чтобы в ходе визита американский президент не встречался с принцем Чарльзом, а встретился с его сыновьями, принцами Уильямом и Гарри.

Американцы указывают британцам, что для Чарльза, который является фанатичным сторонником теории о влиянии деятельности человека на изменение климата, было бы контрпродуктивно пытаться «читать лекции» американскому президенту. Американская сторона прямо говорит, что Трамп «может взорваться», если на него давить.

Напомним, в ходе свой предвыборной кампании Трамп неоднократно критиковал подписанное США в апреле 2016 года Парижское соглашение по борьбе с изменениями климата. Спустя всего несколько часов после вступления Трампа в должность, с официального сайта Белого дома был удален раздел об изменении климата.

Более того, Трамп прямо заявлял, что считает теорию об изменении климата «аферой», разработанной китайцами для уничтожения американской промышленности.

«Он не смирится, если кто бы то ни было будет читать ему лекции, даже член королевской семьи. Честно говоря, они должны дважды подумать, прежде чем поместить его и принца Чарльза в одну комнату», — пишет The Sunday Times со ссылкой на источник, близкий к американской администрации.

Американская сторона уверена, что принц Чарльз, который без малого 40 лет занимается проблемами окружающей среды, обязательно попытается поговорить об этом с Трампом.