Санкт-Петербург, 29 января, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Пожар в коммунальной квартире в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга потушен. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Пожар

Напомним, пожар вспыхнул в коммунальной квартире трехэтажного жилого дома №15 по улице Детскосельская в Павловске. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 20 человек.

В тушении пожара были задействованы 61 спасатель при 17 единицах техники. К 9:50 мск спасателям удалось справиться с огнем.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.