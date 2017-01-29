Париж, 29 января, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Во Франции в ходе президентской кампании набирает обороты скандал вокруг супруги одного из кандидатов на место в Елисейском дворце — Франсуа Фийона. Почти 150 тысяч французов подписали петицию на сайте change.org с требованием к супруге Фийона Пенелопе вернуть в казну €500 тысяч которые она на протяжении восьми лет получала в качестве зарплаты как помощник парламентария Фийона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Напомним, 25 января финансовая прокуратура Франции открыла предварительное расследование в отношении Пенелопы Фийон по статьям о присвоении государственных средств. Поводом для расследования стала публикация в сатирическом издании Canard Enchaine, где утверждалось, что Пенелопа восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона.

Издание ссылается на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получила €500 тысяч в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Редакция издания почему-то уверена, что Пенелопа на самом деле не выполняла обязанностей помощника парламентария, то есть её трудоустройство было фиктивным.

Кроме работы в парламенте, Canard Enchaine выяснило, что Пенелопа какое-то время числилась сотрудником издания Revue des Deux Mondes. Однако, тот факт, что её работа там не была фиктивной, также поставлен под сомнение.

В итоге, 27 января на сайте change.org появилась петиция с требованием к Пенелопе вернуть государству €500 тысяч. Автором петиции, которая называется «Госпожа Фийон, верните нам эти €500 тысяч», выступил член муниципального совета города Пюто Кристоф Гребер.

В петиции утверждается, что в многочисленных интервью Пенелопа не раз подчеркивала, что никогда не была вовлечена в политическую жизнь мужа. В связи с этим автор просит Пенелопу вернуть €500 тысяч. «Это вопрос морали и этики: если вы на самом деле не исполняли обязанности парламентского помощника, мы просим вас выплатить эти €500 тысяч Национальному собранию и, таким образом, нам — французскому народу», — сказано в петиции.

За сутки эту петицию подписали 100 тысяч человек. Сейчас их уже почти 150 тысяч.

Сам кандидат на пост президента Франции уже заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов, если сам станет фигурантом расследования. Что касается своей жены, то по утверждению Фийона, она работает с ним в политике ещё с 1980 года, когда он впервые участвовал в выборах.

Стоит отметить, что французское законодательство не запрещает нанимать родственников на различные должности в государственных структурах, если их трудоустройство не фиктивно.