В Хасавюрте введен режим КТО
Хасавюрт, Дагестан, 29 января, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В дагестанском городе Хасавюрт введен режим контртеррористической операции (КТО) в связи с поиском боевиков бандподполья. Об этом сегодня, 29 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на оперативный штаб республики.
Surian Soosay
Террорист
Сообщается, что в 8:02 руководитель оперативного штаба в Дагестане принял решение о введении правового режима КТО в административных границах города Хасавюрт.
На данный момент силовики ведут поиск боевиков и их пособников.