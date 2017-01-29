Вашингтон, 29 января, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о плане борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Текст меморандума опубликован накануне, 28 января, на официальном сайте Белого дома США.

Noofa2401 Исламисты

В тексте меморандума сказано, то Трамп поручает Объединенному комитету начальников штабов вооруженных сил США в течение 30 дней представить новый план по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также в меморандуме Трампа сказано, что президент предлагает пересмотреть правила ведения военной операции и отменить «чрезмерные ограничения» на участие США в борьбе против террористов. Эксперты уже назвали меморандум Трампа стремление нарастить американское военное присутствие в Сирии и Ираке.

Также Объединенный комитет начальников штабов должен предложить Трампу новых союзников, которые могли бы войти в коалицию против террористов.

Кроме того, Трамп предписывает военным разработать план информационной и кибер-кампании, которые должны помочь противостоять экстремистской идеологии. Помимо прочего военные должны разработать стратегию, которая лишит ИГ источников финансирования. Прежде всего речь идет о продаже нефти, торговли людьми и предметами искусства.