Сантьяго, 29 января, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Чили бушуют сильнейшие в истории страны лесные пожары. Жертвами стихии стали по меньшей мере 11 человек. Об этом сегодня, 29 января, сообщает ВВС со ссылкой на президента Чили Мишель Бачелет

Cameron Strandberg Пожар

Сообщается, что огонь уже уничтожил около 500 тысяч гектаров леса и сельскохозяйственных угодий в семи регионах страны. В пострадавших районах объявлено чрезвычайное положение. По предварительным данным жертвами огня стали 11 человек.

«Мы не видели ничего подобного никогда в истории страны», — сказала Бачелет.

Распространению огня способствует сильная засуха в Чили. Власти были вынуждены эвакуировать тысячи людей из охваченных пожарами районов.

В связи с тем, что спасательные службы Чили не справляются со стихией, стране оказывается международная помощь. Российская Федерация уже направила в Чили самолет МЧС Ил-76 для тушения лесных пожаров.