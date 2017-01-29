Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает «отличной идеей» решение президента США Дональда Трампа построить стену вдоль границы с Мексикой для сдерживания потока нелегальных мигрантов.

Стена

«Президент Трамп прав. Я построил стену вдоль южной границы Израиля. Это полностью прекратило нелегальную иммиграцию. Огромный успех. Отличная идея», — написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.

На заявление израильского премьера уже отреагировало МИД Мексики. В ведомстве отметили, что «глубочайше удивлены и разочарованы» словами Нетаньяху, а также подчеркнули, что Мексика «является другом Израиля» и ожидает «подобающего отношения» от премьер-министра этой страны.

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о начале строительства стены вдоль границы с Мексикой. При этом в Вашингтоне заявили намерении ввести налог в 20% на импорт из Мексики в качестве источника средств для оплаты строительства стены.

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