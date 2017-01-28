Махачкала, 29 января, 2017, 02:58 — ИА Регнум. Пожар на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы полностью ликвидирован. Об этом 29 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

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По информации ведомства, на данный момент все пожарно-спасательные работы завершены, проводится проливка и разбор конструкции для предотвращения повторного возникновения пожара.

Сообщается, что к ликвидации последствий ЧП были привлечены более 100 человек и 29 единиц техники. Точная причина произошедшего и размер понесённого ущерб уточняются.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 28 января на АЗС в посёлке Степной в пригороде Махачкалы произошло возгорание ёмкости с газом, после чего прогремел взрыв. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

В результате инцидента есть один пострадавший. Он был доставлен в республиканский ожоговый центр.