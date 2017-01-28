Мюнхен, Германия, 29 января, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер считает необходимым отменить санкции в отношении России в 2017 году, передаёт издание Bild am Sonntag.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите G8

«Санкции против России должны быть отменены в этом году. Россия также должна вернуться в круг G8», — заявил Хорст Зеехофер.

Он высказал мнение, что Германии следует отказаться от «мышления XX века» в нынешних условиях, когда нужен «общий поиск решений по борьбе с терроризмом, миграцией и изменением климата».

Премьер Баварии также подчеркнул необходимость разъяснения разных позиций по таким вопросам, как воссоединение Крыма с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, в минувшем году Хорст Зеехофер уже высказывался за скорейшую отмену санкций, отмечая, что Россия является для Евросоюза важным партнёром в сфере торговли, потерять которого будет невыгодно на протяжении ещё многих лет.