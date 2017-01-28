Мехико, 29 января, 2017, 02:15 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё не менее 25 пострадали в результате падения пассажирского автобуса с моста 28 января в пригороде мексиканской столицы — городе Экатепек, передаёт местное издание Denuncia Ecatepec.

mosaic36 Авария

По предварительным данным, к аварии привела неисправность транспортного средства, из-за которой водитель потерял управление. Сорвавшись с моста, автобус упал на собственную крышу.

Сообщается, что для извлечения пострадавших спасателям потребовалось применить специальную технику. Люди с травмами были доставлены в ближайшие медучреждения. Состояние некоторых из них оценивается как критическое. Известно, что среди пострадавших есть пятеро детей.

Прокуратура начала расследование по факту случившегося. Водитель автобуса, который также получил ранения, находится в больнице под охраной полиции.

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