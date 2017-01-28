Москва, 29 января, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что американцы с симпатией относится к России и её гражданам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам.

«Он напомнил, что наша страна на протяжении более чем двух столетий поддерживала Америку, была её союзником в двух мировых войнах и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнёра в борьбе с международным терроризмом», — говорится в сообщении.

По итогам беседы лидеры двух стран условились поддерживать регулярные личные контакты, а также договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

Как передавало ИА REGNUM, телефонный разговор президентов России и США, состоявшийся вечером 28 января, продлился около 45 минут. Путин и Трамп обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.